Benjamin Epps découpe sur "Beat Hit"

Sur une prod de l'éternel Djimi Finger !

Si on devait faire un panthéon des producteurs dans le rap français, Djimi Finger serait sur le podium, c'est certain. Celui qui a bossé avec Arsenik, Rohff, Passi, La Clinique et plein d'autres, s'apprête à sortir un projet, qui s'appellera "Beat Hit". Sur ce projet, le producteur semble avoir envie d'inviter la crème des kickeurs français, et ça commence dès cette semaine par sa collab avec Benjamin Epps. Une grosse séance de kickage sur une prod qui rappelle bien le rap US des 90's, on a vraiment hâte d'écouter le reste du projet. Et vous?