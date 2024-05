La fille West est aussi créative que son père.

La petite North West n'a que dix ans mais est déjà bourrée de talents. La fille de Kanye est créditée à l'écriture et à la réalisation de ce clip en featuring avec son papa, Kanye West et son compère Ty Dolla $ign. Ye et Ty bossent toujours sur la sortie de "Vultures 2" que l'on attend de pied ferme.