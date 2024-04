K-méléon dévoile son clip "Yeah"

K-méléon lance les hostilités avec le clip "Yeah" et annonce son 1er EP

Définitivement incontournable dans le paysage de la scène marseillaise grâce à son parcours avec son groupe « La Methode ». Kméléon dévoile son premier clip en solo intitulé "Yeah". Le réalisateur Roman Mineo nous plonge dans cette découverte immersive de la ville pendant laquelle le kméléon prend l’apparence d’une jeune femme qui, au fil de la journée, profite d’un décor ensoleillé et saisissant. Une ôde à Marseille et une véritable fenêtre vers l’univers d’un artiste singulier et authentique. Ce premier single lance ainsi les hostilités et laisse entrevoir l’arrivée imminente d’un projet solo. En attendant "Yeah" sera disponible dès le 16 avril sur toutes les plateformes et sur YouTube.



Découvrez “Yeah” le nouveau clip de K-méléon dès maintenant sur Générations :