Connexion 100% londonienne sur ce morceau !

Ceux qui suivent le rap UK de près vont être comblés : Headie One vient de sortir le clip de son nouveau morceau, en featuring avec Stormzy. Le titre s'appelle "Cry No More" et il est extrait de son album à venir, "The last One", qui sortira au mois de juin. Un morceau très lourd de sens, dans lequel les deux rappeurs passent quasiment en mode "rap conscient" avec une lucidité, mais aussi une justesse dans le flow, qu'on valide complètement ici. Et vous, vous en pensez quoi?