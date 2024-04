Avec Snoop Dogg, évidemment.

Il y a eu beaucoup de bruits autour d'une possible séparation de Tha Dogg Pound. Non seulement ce n'est pas le cas mais Daz Dillinger et Kurupt font leur retour avec le premier extrait de leur nouvel album, "Smoke Up" avec Snoop Dogg. West Coast baby ! Leur projet "W.A.W.G. (We All We Got)" est prévu pour juin.