Larry June de retour avec "Imported Couches"

Toujours aussi fort.

Rarement dans le top single, mais souvent dans le top des playlists de ceux qui kiffent le vrai rap US, Larry June est déjà de retour avec le clip d'un tout nouveau single, "Imported Couches", évidemment placé sous le signe du luxe, normal avec un nom pareil. On retrouve donc le rappeur dans un appartement meublé avec goût, qui contient notamment un de ces "canapés importés" (probablement italien), pendant qu'il enchaîne punchline sur punchline dans une ambiance un peu "jazz" pour l'instru. On sait pas vous, mais nous, on adore !