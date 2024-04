A Boogie Wit Da Hoodie en géant dans "Steppas"

Le rappeur marche littéralement sur la ville.

A Boogie Wit Da Hoodie fait désormais partie des très grosses stars du rap US. Il pourrait bien franchir encore un pallier en 2024 avec la sortie de son album "Better Off Alone", prévue pour le mois de Mai. En attendant, il nous dévoile le clip d'un des extraits du projet. Le morceau s'appelle "Steppas", il s'agit évidemment d'un énorme moment d'egotrip. Dans la vidéo, on a même certains plans où le rappeur gigantesque marche sur la ville, en étant plus grad que certains immeubles. Pour le flow, rien de révolutionnaire de sa part, mais ça suffira pour que ce titre devienne un banger outre-Atlantique.