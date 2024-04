Evidemment, ça déchire.

Les Tiny Desk Concert sont un concept qui semble ne pas prendre une ride au fil des années. Il faut dire que les performances proposées sont souvent très qualitatives. Cette semaine c'est Big Sean qui est venu se prêter à l'exercice. On se dit d'ailleurs que le rappeur nous prépare probablement quelque chose pour cette année. Il st venu rapper certains de ses titres phares et d'autres un peu plus récents, dans une ambiance "gospel" avec un petit orchestre vraiment hyper efficace.