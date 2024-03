Une connexion 100% martiniquaise.

Kalash et Yaawdi viennent de sortir le clip tant attendu de leur morceau "Faith", teasé sur les réseaux depuis plusieurs jours. Un morceau où l'influence musicale des Caraïbes se ressent bien, à mi-chemin entre le dancehall et lz zouk, dans un mood très doux. Pour la vidéo, on trouve de très beaux plans tournés un peu partout en Martinique.