L'artiste ivoirienne prépare déjà la suite.

La jeune pépite ivoirienne Mosty a tout juste dix-huit ans et c'est déjà très sérieux ! Le rappeuse et danseuse envoie un clip ensoleilée tournée dans son pays natal pour le morceau bilingue "God Bless Africa". Ce n'est que le début pour Mosty qui prépare déjà la suite, et on a hâte !