La chanteuse s'associe à nouveau avec une pointure du rap français.

Jorja Smith s'associe à Josman, acteur majeur du rap en France, pour dévoiler une nouvelle version de "GO GO GO", un morceau tiré de son album "falling or flying" sorti l’année dernière. Avec cette nouvelle collaboration, la chanteuse confirme son lien étroit avec le rap français, forte de ses précédents singles avec Dosseh et Oboy tous deux certifiés. Le nouveau titre est accompagné d'un clip signé de l’illustratrice internationale Aurélia Durand.