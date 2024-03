Absolem déroule dans "Abso Skit part 2"

Le rappeur belge est en détente, mais il est quand même trop fort.

Une attitude un peu nonchalante, un flow qui donne l'impression qu'il vient de se réveiller, mais ne vous trompez pas : Absolem a du feu dans la plume, on peut s'en rendre compte à chaque sortie. Le rappeur belge écrit très bien, son flow se cale très bien sur l'instru, bref, il a tout ce qu'il faut pour devenir une tête d'affiche du game dans les prochaines années. Vous pourrez dire que vous l'avez lu ici en premier. En attendant que ça pète, on vous laisse découvrir son nouveau clip, "Abso skit part 2", une vraie démonstration de kickage, toute en détente et en justesse.