Mais ça n'est pas pour jouer de la musique...

Bolémvn continue de surprendre les auditeurs avec sa série de freestyles dans laquelle il semble être revenu à un rap plus "kické", avec un peu moins de mélo et plus d'agressivité. Un dosage plutôt réussi comme on peut le voir dans le clip de "Bronx #3" qui vient de sortir et qui annonce, on l'espère, l'arrivée prochaine d'un album ! On vous laisse checker ça.