Rocé parle de "Nos victoires"!

Un extrait de son album "Bitume".

"Nos victoires", c’est le nouveau clip de Rocé à travers lequel il montre son opposition au désespoir ambiant et vient contredire les idées, défendues par beaucoup et qui ont fini par intégrer tous les esprits, de ceux qui voudraient que le système actuel (le capitalisme et les rapports de domination) soit “irremplaçable”. Il représente tout ceci en appelant les générations à prendre conscience du monde dans lequel nous vivons tout en espérant un avenir radieux. A travers cette video, le rappeur met également en avant les victoires historiques (même temporaires) de tous ceux qui ont cru en notre monde.