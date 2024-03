Sheck Wes et JID veulent s'envoler dans le clip de "Fly Away "

En collaboration avec Ski Mask The Slump God.

Sheck Wes, JID & Ski Mask The Slump God sont prêts à prendre leur envol dans le clip de "Fly Away". A travers le clip, les rappeurs partagent leur besoin de se sentir libre dans un moment aussi cruel que celui dans lequel nous vivons. Ils expriment leur ras-le-bol de se sentir obligé à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcement. Ils veulent juste s’enfuir, loin des problèmes, loin de tout, ainsi aller dans un endroit où ils se sentent plus épanouies, un endroit où personne ne leur met la pression. Et ils sont prêts à tout pour réaliser ce rêve !