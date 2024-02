Belle connexion entre deux connaisseurs !

C'est le petit morceau chill pour démarrer la semaine tranquillement, mais avec style et avec panache. Aketo et Bob Marlich nous ont offert un joli featuring, "Pas effrayé", dans lequel l'ambiance est très planante, avec un clip bien barré, rempli de glitchs et d'effets sur l'image. Les deux rappeurs se répondent en punchlines, sans forcer le flow, et ça fonctionne très bien, qu'en pensez-vous ?