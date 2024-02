Saan chante pour "Leila" !

Et il n'aime pas la voir pleurer !

Saan raconte son histoire d’amour avec "Leila". D’après les paroles du rappeur, Leila est une femme qu’il a dû quitter lorsqu’ils étaient jeunes sans lui dire exactement où il allait. Malgré cette absence, le rappeur explique qu’il n’a jamais pu l’oublier, son sourire, sa bonne humeur, tout lui manquait. Il reconnaît lui avoir causé énormément de tort à cause de son départ mais tient à ce qu’elle sache qu’il le regrette énormément. Un regret qui le pousse d’ailleurs revenir quelques longues années plus tard. On remarque une Leila joyeuse, passionnée de danse, qui a toujours su garder son sourire. A chaque fois qu’elle pensait à son amoureux, elle se remémore les promesses, les belles paroles mais aussi des bons moments partagés avec ce dernier. Heureusement qu’à la fin, ils se retrouvent tous les deux prêts à tout recommencer et être heureux pour de vrai.