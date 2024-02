Leys se sent charismatique dans "Concu"

C'est un extrait de son album "Leys".

Leys profite pleinement de sa vie de star dans son nouveau clip "Concu". Dans la vidéo, on voit tout d’abord Leys dans sa salle de bain en train de prendre tout le temps qu’il lui faut pour se préparer. Sachant qu’elle a une séance de photo, on la voit rejoindre ses make up artists dans un petit espace. Au même moment que les professionnels font leur boulot, Leys fait ses petites manières, comme pour dire que c’est elle la boss et que qu’ils doivent impérativement faire ce qu’elle veut. Sauf qu’on la laisse faire, elle bouge de tous les côtés. Une fois le maquillage terminé, elle enfile sa robe noire en soi avant de rejoindre le photographe au studio. Bref, elle se sent belle, fraiche et plus charismatique que jamais !