Rsko et IDS réunis dans "Boom Boom"

Pour un gros banger efficace !

Ça fait maintenant quelques années que Rsko est dans le rap game et il a su se créer une identité artistique propre, avec sa facilité à chantonner et trouver des mélo sur tous types d'instrus. On peut d'ailleurs le voir encore cette semaine, en compagnie de IDS (L2B Gang), pour une connexion 100% 94. Le morceau s'appelle "Boom Boom" et il est très efficace, avec des passages où ça découpe l'instru et d'autres qui font danser, avec une instru qui passe trop bien. On vous laisse découvrir le clip, tourné dans un pays où il fait chaud (on a hâte que ça recommence ici...).