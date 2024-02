Le rappeur charbonne énormément en ce début d'année !

Après la sortie de son album "De la cellule au château" en janvier, So la Zone continue de surfer sur son projet, en dévoilant régulièrement des extraits clippés. Cette semaine c'est au tour du morceau "Seul" d'avoir droit à son clip. Un morceau avec une ambiance un peu mélancolique dans laquelle le rappeur nous parle de son vécu, et de sa solitude, avec évidemment la street et le business en arrière-plan. On vous laisse découvrir tout ça !