Il publie son premier single de l'année.

Plus d'un an après la sortie de "la nuit nous va si bien, après l'or du soir", Malcolm est de retour. En 2024, l'artiste originaire de Guadeloupe est déterminé à marquer sa génération. Il vient justement de dévoiler son tout premier morceau de l'année en solo : "SOS". Toujours aussi envoûtant et sensuel, il déverse ici un flow hypnotisant où il parle bien évidemment d'amour. Un single qui donne le ton sur ce que Malcolm nous réserve pour la suite.