Dababy veut faire une "Reintroduction" de sa vie !

Il nous dit comment il compte s'y prendre en Freestyle !

DABABY parle de sa vie dans son nouveau clip "Reintroduction". Ce morceau en freestyle est la première sortie de DaBaby depuis l'EP 3 titres "Let's Do It" d'octobre dernier. On le retrouve récemment sur "Perfect" d'Icewear Vezzo. A travers les paroles, il explique être né en 1989 avec une maman qui ne savait pas comment s’occuper de lui. Au vu de sa situation précaire, il se lance dans le rap en dévoilant son tout premier hit qui rencontre un succès inattendu. Depuis toujours, il est déterminé à se faire connaitre, à gagner plus d’argent et aussi à être épanoui comme il le peut. Les images dans vidéo le prouvent d’ailleurs, entre ses séances en studio jusqu’à son apparition sur la scène au cours duquel plusieurs fans sont heureux de le retrouver.