Un extrait de la compilation "Generations Street".

Il vit de sa passion et ça, ça n'a pas de prix. Dans "Vivant", Dawa O Mic fait le point sur son parcours et remercie Dieu d'être vivant et de faire de la musique. Un titre puissant et mélodieux extrait de la compilation "Generations Street". Le rappeur et producteur est mis en scène dans un clip en noir et blanc réalisé par Moctar.