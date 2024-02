Seth Sad est déboussolé dans "7"

Il dit des propos vraiment sensés !

Seth Sad se sent totalement perdu dans le clip de "7". Dans la vidéo, on voit un Seth Sad entouré mais qui sent seul au fond de lui. Devant les gens, il donne l’impression de se sentir bien mais quand vient le moment où il est seul, il ne cesse de se remettre en question, tout devient flou dans sa tête. Il explique que dans sa vie, tout est noir, tout est fade, à force d’être malheureux, il n’a plus goût aux choses, la vie n’a aucun sens, il perd complètement espoir. Il a juste envie que tout cela cesse, il veut juste être heureux, retrouver sa joie de vivre et sourire à nouveau.