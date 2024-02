Les deux stars ont été nominées pour le prix "HipHopDX Producteur de l'année en 2022 et 2023"

Hit-Boy & The Alchemist nous partagent l’histoire de "Theodore & Andre". A travers ce clip, les deux artistes nous évoquent l’amitié forte entre deux hommes. Ils étaient tellement proches et étaient tout le temps ensemble, ils étaient inséparables et donc difficile de voir l’un sans l’autre. Dans la vidéo, on voit les rappeurs entrain dans un espace blanc dans lequel on retrouve des habits, chaussures et aussi des femmes pour mettre de l’ordre, on aurait dit qu’elles faisaient du shopping.