Simia nous propose des "Sosies"

"Sosies" est extrait du premier album de Simia.

Simia nous amène dans un monde rempli de brutalités dans le clip de "Sosies". La vidéo met en avant plusieurs personnes en train de se bagarrer de façon horrible. On peut voir un artiste en train de se noyer dans l’alcool et la drogue. Perdu, il ne réalise rien de ce qui se passe. A travers ce projet, l’artiste nous évoque également l’histoire d’un jeune homme plein de doutes qui cherche à se construire dans un monde en évolution constante, surtout avec l’avènement des réseaux sociaux qui font que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre le monde virtuel et réel.