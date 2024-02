Et il espère en avoir une !

Pecosín se sent perdu dans "Tell Me Something", son nouveau clip à travers lequel il s’adresse à sa bien-aimée. Cette dernière semble être très remontée contre lui et a décidé de couper les ponts. Sauf que c’est une situation que le rappeur n’arrive pas à digérer, il sait qu’il a mal réagi mais ne veut pas se séparer de cette femme. Ainsi, il espère qu’elle se calmera et décidera de lui parler à nouveau.