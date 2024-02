JYEUHAIR espère que "Ça va aller"

Le rappeur lance un message plein d'espoir !

"Ça va aller", c’est le nouveau clip de JYEUHAIR. Dans la vidéo, le rappeur demande aux ancêtres comment faire pour survivre dans ce monde cruel où nous vivons tous ! Il explique que le monde aurait aimé faire mieux pour arranger les choses, mais cela semble être très compliqué et il se demande bien si toutefois, les gens vont y arriver. Malgré tout, il espère un monde meilleur et prospère un jour. Ce clip est représenté sous forme de jeu vidéo dans lequel les gens s’entretuent ou du moins chacun se bat pour survire à la cruauté des uns des et des autres.