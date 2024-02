Ce titre fait allusion une pièce de théâtre sur le nom de scène d'Offset.

Pour Offset, difficile de vivre convenablement sans avoir beaucoup d’argent en sa possession. Une réalité qu’il nous fait d’ailleurs découvrir dans son nouveau clip intitulé "SET IT OFF". Dans la vidéo, on voit un Offset dans son jet privé, les mains remplis d’une grosse quantité d’argent en train de danser partout ! On le voit aussi avec un sac rouge rempli d’argent aussi. Plus loin, on le voit atterrir dans un autre endroit, où il semble bien aimer la belle maison dans laquelle il se retrouve.