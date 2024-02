Chief Keef & Lil Yachty respirent la richesse dans "Say Ya Grace"

La version originale de la chanson date de 2019.

Tentes jaunes, bord du fleuve, costumes noirs, Chief Keef & Lil Yachty nous font découvrir leur goût pour le luxe dans le clip de "Say Ya Grace". Le choix de la couleur jaune peut signifier leur amour pour la richesse, l’argent. Cela pourrait également dire que les rappeurs sont des personnes dynamiques mais aussi enthousiastes dans la vie, ils voient toujours les choses du bon côté et espèrent toujours le meilleur. C’est aussi une façon de montrer qu’ils ont le sens de la sociabilité et de la communauté.