C'est un extrait de l'album " The Night Shift" de Larry June et Cardo.

Larry June fait une déclaration d’amour dans le clip de "Won’t wait" en collaboration avec Cardo et Jordan Ward. Dans le clip, les artistes s’adressent à leurs bien-aimées comme quoi, elles sont importantes pour eux et qu’ils ressentent un grand vide sans elles dans leurs vies. Très amoureux, ils sont prêts à tout pour qu’elles soient heureuses et seront toujours là pour elles dans n’importe quelle situation.