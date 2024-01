Les deux rappeurs t'avertissent, ça ne se passera pas comme ça.

Cette semaine, on a une grosse connexion 59/94 au programme, avec un feat entre Nyda et Cinco. Les deux rappeurs ont uni leurs forces pour proposer le banger "C'est pas comme ça", accompagné de son clip bien sombre, bien street, tout en egotrip et en attitude. Découvrez le clip juste en dessous !