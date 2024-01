Le rappeur est de retour.

Le rappeur de Bondy est déjà de retour avec de la nouveauté, quelques semaines à peine après son dernier clip. Cette fois, le morceau s'appelle "OVNI", et il est accompagné d'une vidéo en noir et blanc, avec du très bon travail sur les plans de la part de Zaven, le réalisateur. Au niveau musical, on a quelque chose de plutôt sobre, avec une instru assez minimaliste qui fonctionne extrêmement bien.