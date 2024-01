Unknown T & Loyle Carner nous présentent "Hocus Pocus"

Le morceau est extrait de l'album "Blood Diamond " de Unknown T.

Unknown T nous dévoile son tout nouveau clip "Hocus Pocus", co-réalisé avec Loyle Carner. Extrait de l’album "Blood Diamond", les artistes évoquent le sujet de la galère. Il snous apprennent qu’à un moment de leur vie, rien n’allait et tout était bloqué. Les choses étaient tellement difficiles qu’ils ignoraient quoi faire pour y remédier. Entre la faim, l’absence d’un toit pour vivre, la situation empirait de jour en jour. Mais avec le courage, la détermination, ils se sont battus contre vents et marées et les efforts ont payé.