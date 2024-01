REA dévoile le clip d’"Itinéraire"

Après le succès de son interprétation du morceau “Itinéraire” lors d'une émission de radio avec Kaaris, l'artiste en pleine ascension, REA a décidé de donner une dimension visuelle à sa musique en dévoilant un clip aussi simple que percutant. Co-Réalisé par Viewoftrackparc et Buchkaboi, ainsi que par l’artiste lui-même et produit par les label Fameux et Profame.

Dans cette œuvre, REA partage son désir ardent de s'évader et de réussir, offrant un message puissant et encourageant à croire en soi et en son avenir. Les paroles expriment la détermination à connaître sa route et à persévérer sans relâche face aux défis.

Se tenant seul au milieu d'un paysage sobre, dans une maison abandonnée, REA incarne la détermination face à l'adversité, prêt à affronter l'avenir. La simplicité de la mise en scène met en lumière l'authenticité de l'artiste, le tout enveloppé dans les mélodies envoûtantes de "Itinéraire".

La musique, composée par le talentueux producteur Djoo Rain, est agrémentée de notes de guitare jouées par REA lui-même, témoignant de sa polyvalence artistique et de son engagement profond dans sa création.

Cet artiste prometteur n’a pas fini de surprendre et d'inspirer son public.