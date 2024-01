Eric Bellinger cherche "La Perla"

C'est un clip qui inspire la sensualité.

C’est sur un podium habillé en costume noir que Eric Bellinger chante pour "La perla". La perle rare n’est autre qu’une femme splendide dans sa robe noire. On la voit en compagnie de son compagnon en blanc. Sauf que cette dernière semble taper dans l’oeil du rappeur. Bellinger n’hésite pas à lui lancer des regards séducteurs comme pour lui dire qu’il la trouve fraîche. Plus loin, le compagnon de la femme remarque cette situation qui le mettait mal à l’aise. Il n’appréciait pas du tout ce qu’il voyait. Trop tard, sa femme est déjà sous le charme !