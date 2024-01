Le clip est très captivant !

Usher et H.E.R. incitent les amoureux à prendre des risques dans "Risk It All". Le clip met en avant la sensualité mais aussi le pouvoir de l’amour dans la vie d’une personne. Les artistes nous invitent à comprendre que l’amour c’est beau mais peut aussi faire mal surtout quand on aime la mauvaise personne, c’est-à-dire, cet individu qui ne ressent pas les mêmes choses que nous. Sauf que malgré tout, cela ne doit pas nous empêcher d’aimer sincèrement, car c’est un sentiment qui en vaut la peine.