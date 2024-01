Favé en pleine fast life dans "En Vrai"

Un nouveau clip, et une grande annone pour le rappeur.

Favé a profité de la fin de l'année 2023 pour conforter sa place de rappeur important dans le game FR. Avec son album "Il le fallait", sorti en octobre, il a convaincu tout le monde et peut maintenant rêver encore plus grand. C'est d'ailleurs le sujet de son nouveau clip, "En vrai", extrait de son projet, dans lequel il raconte à quoi ressemble son quotidien, à base de beaucoup de boulot, mais aussi de beaucoup de meufs. Et il a également annoncé un grand concert au Zénith de Paris, le 12 avril 2025.