Un extrait de son dernier EP, "En attendant Corleone".

Un peu plus d'un mois après son retour surprise avec "Sale Époque", Lacrim balançait un nouvel EP le 15 décembre. Intitulé "En attendant Corleone", il contient cinq nouveaux morceaux et plusieurs featurings. Le rappeur collabore notamment l'artiste italien Baby Gang sur "John Gotti" et dévoile aujourd'hui le clip pour accompagner le titre. Un visuel réalisé par Peter Marvu où l'on retrouve Lacrim dans un décor fabuleux, dans une atmosphère mafieuse.