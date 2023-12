Sans refrain, sans mélodie, sans effort...

Take a Mic continue de sortir des singles avec un seul mot d'ordre "No skip". Voici donc le numéro 2. Cette fois, il s'agit d'un long complet de 2.30 minutes dans lequel il balance punchlines sur punchlines sur une production de Shabz. Pas de doute, ce retour cache sans doute quelque chose de plus gros !