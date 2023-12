Vacra en plein love dans "XOXO"

Le chanteur a trouvé sa moitié !

Vacra est déjà de retour avec de la nouveauté, quelques mois après l'incroyable carton de "Tiki Taka" et toutes les certifications et décorations qui ont suivi. Toujours dans le même mood, l'artiste a décidé de nous dévoilé un nouveau single de lover, intitulé "XOXO", la manière dont on s'envoie des bisous par messagerie. Un titre toujours aussi entraînant dans lequel il nous raconte ce que ça fait d'être complètement "in love" de sa moitié, et pour le clip, Vacra et son équipe ont décidé de miser sur des moments de complicité plutôt naturels. Du bon taff ! Qu'en pensez-vous ?