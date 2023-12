Serge Ibaka et Gyakie te font danser avec "Sudwe"

Le deuxième single de l'année de l'artiste et sportif congolais.

Plus d'un an après la sortie de son album "ART", Serge Ibaka a fait son grand retour. Après "What It Do Baby" sorti fin octobre, l'artiste et joueur de basket-ball congolais partage désormais la vedette avec Gyakie. Sur "Sudwe", la jeune artiste ghanéenne déverse son attrayant timbre de voix sur une instrumentale entraînante. Un titre mis en images dans un clip réalisé par Kevin Still.