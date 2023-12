Zola et Koba LaD prennent un "Aller sans retour"

Le premier extrait de leur album commun.

Le projet commun entre Zola et Koba LaD risque d'être un événement dans le rap français. Pas tant parce qu'ils travaillent ensemble, mais plutôt parce qu'ils se sont voués une haine mortelle, un peu comme si, finalement Booba et Kaaris se relancer dans un album commun... Et pourtant, leurs univers résolument street se complètent parfaitement et on se demande même si, sans cette "guerre", ils n'auraient pas pu travailler ensemble plutôt tant cela semble une évidence... De quoi, effectivement, prendre un "Aller sans retour" sans regarder en arrière.