"Okay" est un extrait de l'album "Mac & Cheese 5" de French Montana.

Les rappeurs américains French Montana et Lil Baby débarquent avec une autre nouvelle chanson à succès intitulée "Okay". Les deux artistes se trouvent dans un endroit isolé suivi de leurs voitures de luxe sans oublier les femmes qui se déhanchent de partout ! On peut aussi voir dans une partie du clip, une jeune femme en train de faire sa séance de shooting.