Le rappeur continue d'élargir sa palette.

On avait connu Kanoé il ya quelques années, plutôt en mode "freestyle" et assez insolent, mais le rappeur a parcouru pas mal de chemin depuis. Avec la sortie de son album "Noé", le 8 décembre, il a encore franchi une étape, puisque sur ce projet il semble vouloir se livrer beaucoup plus. La preuve avec le clip "Argent Taff" qu'il vient de dévoiler, dans lequel le jeune artiste parle de son quotidien, ses difficultés, mais aussi ses motivations.