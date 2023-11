La vidéo est sortie un an après la chanson originale.

Alors que les fans s'impatientaient de voir le clip de "Lavender Sunflower" dont la chanson est sortie il y a un an, Tory Lanez l'a enfin publié. Et sans surprise, le clip comptabilisait déjà 2 millions de vues en seulement deux jours. L'artiste canadien décrit ce titre comme étant un appel à l'amour. Les paroles sont très sensibles car le chanteur s'adresse à sa bien-aimée, une femme sensuelle avec laquelle il vit des choses intenses et merveilleuses.