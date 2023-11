Le rappeur ne s'arrête plus !

Plus d'un mois après "GAV", So La Zone dévoile un nouveau single. Le rappeur marseillais balance "Transfert" avec un clip en prime. Réalisé par 420 Workshop, il est la continuité de son précédement morceau. On retrouve cette fois-ci So La Zone dans sa cellule en prison en train de passer du bon temps avec ses camarades.