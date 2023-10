Un nouveau titre qui s'accompagne d'un clip.

Après avoir fait sa rentrée début septembre avec "Traceur 2", So La Zone reprend du service. Le rappeur marseillais dévoile un tout nouveau single ce mercredi 18 octobre : "GAV". Un titre à la production sombre signée Skenawin où So La Zone déverse un texte puissant entre fiction et réalité. Un clip cinématographique accompagne la sortie, réalisé par 420 Workshop.