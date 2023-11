Une collab' à l'initiative de Marjinal.

Marjinal continue sa grosse offensive dans le monde de la musique. Après avoir réunis Lefa et Abou Tall, ou encore Kalash Criminel, Zed et Stavo, cette fois on a droit à un très joli morceau avec Jey Brownie et OCEVNE. Un titre qui s'appelle "One Shot" et qui a été réalisé pour également mettre en avant le défilé hiver 2023 de la marque. Un clip où on a donc le monde de la musique et celui de la mode qui se mélangent pour un rendu visuel très efficace !