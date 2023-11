Encore un nouveau single pour le rappeur !

JSX est très actif en cette fin d'année, lui qui enchaîne les sorties de singles, ce qui annonce peut-être l'arrivée imminente d'un nouveau projet. Cette semaine, on le retrouve encore avec le clip d'un morceau inédit, "B-45", probablement en hommage à la variété de weed créée par Booba et Silent Seeds. Pour l'ambiance, on est dans quelque chose de très street, avec une instru un peu sombre et menaçante, bref, c'est la Piraterie au micro !